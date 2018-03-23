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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.03.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

Beyaz Show'un konukları kimler? 23 Mart Beyaz Show fragmanı ve konuk listesi

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Beyaz Show'un konukları kimler? 23 Mart Beyaz Show fragmanı ve konuk listesi

Beyaz Show'da bu hafta yine oldukça eğlenceli ve samimi dakikalar yaşanmaya devam edecek. Kanal D ekranlarında her cuma akşamı yayınlanmaya devam eden ve izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatan Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli konuklar yer alıyor. Peki, Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte, 23 Mart Beyaz Show fragmanı ve konuk listesi.

Beyaz Show bu hafta yine şahane anları izleyicilerinin ekranlarına taşıyacak. Kanal D ekranlarının efsanevi talk show programı Beyaz Show bu hafta yine izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Peki, Beyaz Show'un konukları kimler? İşte, 23 Mart Beyaz Show fragmanı ve konuk listesi

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk popunun efsane ismi Fatih Erkoç, "Siyah Beyaz Aşk"ın Aslı’sı Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve ünlü oyuncu Deniz Cengiz konuk oluyor.

GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Arabesk müziğin prensi Serkan Kaya, programın giriş bölümünde söylediği ‘Mesele’ şarkısıyla muhteşem bir giriş yaptı.

Kendine has üslubuyla Türk televizyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Saba Tümer, güzelliği ve şen kahkahaları ile yine geceye damga vurdu.

Beyaz, Serkan Kaya’yı bir pop müzik şarkısı söylemeye zorlayınca olanlar oldu. Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını söylemeye çalışan Serkan Kaya herkesi güldürdü.

Her bölümde birbirinden ünlü konukları ile eğlendirmeye devam eden Beyaz Show, konukları ile bu hafta da güzel dakikalar yaşattı.

Şahin Irmak, senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Düğüm Salonu’ filminde yaşananları anlatırken herkesi tebessüm ettirdi

Beyaz ilk sürprizini Saba Tümer’e yaptı. Saba Tümer’in kahkahalarından hazırlanan şarkı dinleyen herkese kahkahaya boğdu.

Gecenin ikinci büyük sürprizi ise Onur Büyüktopçu’ya yapıldı. Seneler öncesinde kabadayı olarak rol aldığı bir dizinin görüntülerini yayınlayan Beyaz, Onur Büyüktopçu’yu adeta şoka soktu.

Serkan Kaya’nın ilk kez Beyaz Show stüdyosunda seslendirdiği ‘Lanet Olsun’ isimli şarkı dinleyenlerden tam not aldı.

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