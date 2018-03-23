Beyaz Show'un konukları kimler? 23 Mart Beyaz Show fragmanı ve konuk listesi
Beyaz Show'da bu hafta yine oldukça eğlenceli ve samimi dakikalar yaşanmaya devam edecek. Kanal D ekranlarında her cuma akşamı yayınlanmaya devam eden ve izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatan Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli konuklar yer alıyor. Peki, Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte, 23 Mart Beyaz Show fragmanı ve konuk listesi.
Beyaz Show bu hafta yine şahane anları izleyicilerinin ekranlarına taşıyacak. Kanal D ekranlarının efsanevi talk show programı Beyaz Show bu hafta yine izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Peki, Beyaz Show'un konukları kimler? İşte, 23 Mart Beyaz Show fragmanı ve konuk listesi
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk popunun efsane ismi Fatih Erkoç, "Siyah Beyaz Aşk"ın Aslı’sı Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve ünlü oyuncu Deniz Cengiz konuk oluyor.
GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Arabesk müziğin prensi Serkan Kaya, programın giriş bölümünde söylediği ‘Mesele’ şarkısıyla muhteşem bir giriş yaptı.
Kendine has üslubuyla Türk televizyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Saba Tümer, güzelliği ve şen kahkahaları ile yine geceye damga vurdu.
Beyaz, Serkan Kaya’yı bir pop müzik şarkısı söylemeye zorlayınca olanlar oldu. Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını söylemeye çalışan Serkan Kaya herkesi güldürdü.
Her bölümde birbirinden ünlü konukları ile eğlendirmeye devam eden Beyaz Show, konukları ile bu hafta da güzel dakikalar yaşattı.
Şahin Irmak, senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Düğüm Salonu’ filminde yaşananları anlatırken herkesi tebessüm ettirdi
Beyaz ilk sürprizini Saba Tümer’e yaptı. Saba Tümer’in kahkahalarından hazırlanan şarkı dinleyen herkese kahkahaya boğdu.
Gecenin ikinci büyük sürprizi ise Onur Büyüktopçu’ya yapıldı. Seneler öncesinde kabadayı olarak rol aldığı bir dizinin görüntülerini yayınlayan Beyaz, Onur Büyüktopçu’yu adeta şoka soktu.
Serkan Kaya’nın ilk kez Beyaz Show stüdyosunda seslendirdiği ‘Lanet Olsun’ isimli şarkı dinleyenlerden tam not aldı.
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