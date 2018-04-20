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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.04.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Beyaz Show'un konukları kimler? 20 Nisan Beyaz Show konukları ve fragmanı

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Beyaz Show'un konukları kimler? 20 Nisan Beyaz Show konukları ve fragmanı

Beyaz Show'un bu haftaki konukları sevilen programın takipçileri tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Kanal D ekranlarının efsanevi talk show programı Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli ve sempatik isimler yer alıyor. İşte, 20 Nisan Beyaz Show konukları ve fragmanı.

Beyaz Show’a bu hafta Deniz Seki, Metin Hara, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Cumali Akgül, Yankı Alper, Aslı Can ve Can Altıntaş konuk oluyor! Beyaz Show 20 Nisan 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk pop müziğinin sevilen sesi Deniz Seki, ünlü yazar Metin Hara, ünlü oyuncular Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ile Cumali Akgül, ünlü müzisyen Yankı Alper, sinemanın kral ve kraliçesi yarışmasının birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş konuk oluyor.

GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Demet Akalın, giriş bölümünde Ömer Topçu ile beraber seslendirdiği son hiti ‘Oh Olsun’ ile programa bomba gibi bir başlangıç yapmış oldu.

Youtube'a yüklediği illüzyon videoları ile dünya çapında popüler hale gelen ünlü Youtuber Zach King, çektiği videolar, sempatikliği ve de anlattıkları ile gece boyu ilgi odağı oldu.

Zach King benzeri hazırladığı videolarla sosyal medyada ‘Türk Zach King’ olarak anılan Sam Çakmak, Beyaz Show için özel olarak hazırladığı dijital illüzyon videolarıyla herkesin takdirini kazandı. Sam’in yaptığı videoları hayranlıkla izleyen Beyaz, Sam’e önümüzdeki sene kendisiyle birlikte Beyaz Show’da çalışmayı teklif etti.

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın sosyal medyaya yüklediği ve İlker Ayrık’ın programında yenen biberlerin acı olduğuna inanmaması üzerine ünlü sunucu yanında bir çanta acı biberle geldi. Biberleri deneyen Beyaz ve konukları acıdan şekilden şekile girdi.

‘Konuklara Sorular’ bölümünde İlker Ayrık’ın eşiyle nasıl tanıştığının sorulması üzerine usta sunucu 14 yıl beklediği eşiyle olan tanışma hikayesini anlattı.

Beyaz Show’a ayrıldıkları sevgilileri ile barışmak için kanald.com.tr üzerinden ‘Neden Beyaz Show Sahnesinde Olmalısınız?’ formunu doldurarak gelen Güven Özgül ve Akif Bozkurt sahneye çıkınca duygusal anlar yaşandı. Eski sevgilisinin kendisine dönmesini istediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Akif Bozkurt herkesi duygulandırdı. Neyse ki Beyaz araya girdi ve havayı biraz olsun yumuşattı.

Ekranların en güzel spor spikerlerinden Seyhan Şaşko için Beyaz Show ekibi tarafından ünlü ismin çok kullandığı ‘kısacık bir ara’ sözü kullanılarak yapılan VTR herkesi güldürdü.

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