Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk’den Beyaz Show açıklaması

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan ve Beyaz Show’a ara veren Beyazıt Öztürk’ten beklenen açıklama program çekimlerinde geldi. İki sezondur O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, 21. Bölüm tanıtımında bir yarışmacıyı “Yakında başlayacağım kendi televizyon programın Beyaz Show’da sana vokal yaptırırım.” Sözleriyle yarışmacıyı ikna etmeye çalıştığı görülüyor.



ÇOK YAKINDA...

Geçtiğimiz günlerde yeni aldığı aracıyla görüntülenen ve‘Beyaz Show’la yeniden ekranda olacağını ifade eden Öztürk “Biraz dinlendim ve ‘Neler yapabiliriz?’ diye düşündüm. Büyük ihtimalle değişik bir kafayla program hazırlayacağız” diye konuştu. Albüm müjdesi de veren komedyen, “Çok yakında bomba gibi bir şey gelecek” açıklamasını yaptı.