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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.03.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Beyaz Show konuklarında bu hafta kimler var? - 30 Mart Beyaz Show konukları ve fragmanı

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Beyaz Show konuklarında bu hafta kimler var? - 30 Mart Beyaz Show konukları ve fragmanı

Beyaz Show'un bu haftaki konukları sevilen programın takipçileri tarafından merak edilenler arasında yer aldı. Her cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli isimler yer alıyor. İşte, 30 Mart Beyaz Show konukları ve fragmanı

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü sanatçı Rafet El Roman, magazin dünyasının sevilen ismi Seren Serengil, ünlü gazeteci Cengiz Semercioğlu, ünlü oyuncu Ümit Erdim, Bilgehan Demir, "Bizim Köyün Şarkısı" filmi ile Güldüy Güldüy Show çocuk ekibi konuk oluyor.

GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show"a geçen hafta; Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Fatih Erkoç, Kanal D’nin en iddialı yapımlarından "Siyah Beyaz Aşk"ın Aslı’sı Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve “Jet Sosyete” dizisinin ünlü oyuncusu Deniz Cengiz konuk oldu.

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahaneydi!

Gülse Birsel’in yazdığı “Jet Sosyete” dizisinin mimikleriyle ünlü olan oyuncusu Deniz Cengiz sempatikliğiyle herkesin takdirini kazandı.

Türk Pop Müziği’nin efsanesi Fatih Erkoç, giriş bölümünde söylediği eski şarkılarından oluşan bir potpuri ile herkesin adeta kulaklarının pasını sildi.

Gecenin ilk sürprizi aynı zamanda Beyaz Show ekibinde görev yapan Deniz Cengiz’e yapıldı. Henüz yeni bir dizi oyuncusu olan Deniz Cengiz’in bir ünlüden çok çalışanmış gibi kanala girmesi ve bu anların gizli kamerayla çekilen görüntüleri herkesi güldürdü.

“Siyah Beyaz Aşk” dizisinde Ferhat’ın Aslı’ya verdiği direktiflerden ve emirlerden VTR hazırlayan Beyaz, başta Birce Akalay olmak üzere izleyen herkesi kahkaha krizine soktu.

Programın ikinci bölümüne konuk olan Oğuzhan Uğur, müthiş enerjisi ve dinamikliğiyle programa renk kattı. Sosyal medya hakkında söylediklerini ise herkes pür dikkat dinledi.

Yılmaz Vural’ın geçtiğimiz sezon Göztepe’yi Süper Lig’e çıkardığı maçtan sonra yaşadığı sevinç görüntüleri herkesi kahkahalarla güldürdü.

Artık bir Beyaz Show klasiği haline gelen seyircilerden gelen kağıt sorularıyla konuklar hakkında merak edilenler cevaplandı. Özellikle Oğuzhan Uğur ve Yılmaz Vural’a gelen soruların cevapları ise oldukça ilginçti.

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