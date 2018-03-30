Beyaz Show konuklarında bu hafta kimler var? - 30 Mart Beyaz Show konukları ve fragmanı
Beyaz Show'un bu haftaki konukları sevilen programın takipçileri tarafından merak edilenler arasında yer aldı. Her cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli isimler yer alıyor. İşte, 30 Mart Beyaz Show konukları ve fragmanı
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü sanatçı Rafet El Roman, magazin dünyasının sevilen ismi Seren Serengil, ünlü gazeteci Cengiz Semercioğlu, ünlü oyuncu Ümit Erdim, Bilgehan Demir, "Bizim Köyün Şarkısı" filmi ile Güldüy Güldüy Show çocuk ekibi konuk oluyor.
GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show"a geçen hafta; Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Fatih Erkoç, Kanal D’nin en iddialı yapımlarından "Siyah Beyaz Aşk"ın Aslı’sı Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve “Jet Sosyete” dizisinin ünlü oyuncusu Deniz Cengiz konuk oldu.
Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahaneydi!
Gülse Birsel’in yazdığı “Jet Sosyete” dizisinin mimikleriyle ünlü olan oyuncusu Deniz Cengiz sempatikliğiyle herkesin takdirini kazandı.
Türk Pop Müziği’nin efsanesi Fatih Erkoç, giriş bölümünde söylediği eski şarkılarından oluşan bir potpuri ile herkesin adeta kulaklarının pasını sildi.
Gecenin ilk sürprizi aynı zamanda Beyaz Show ekibinde görev yapan Deniz Cengiz’e yapıldı. Henüz yeni bir dizi oyuncusu olan Deniz Cengiz’in bir ünlüden çok çalışanmış gibi kanala girmesi ve bu anların gizli kamerayla çekilen görüntüleri herkesi güldürdü.
“Siyah Beyaz Aşk” dizisinde Ferhat’ın Aslı’ya verdiği direktiflerden ve emirlerden VTR hazırlayan Beyaz, başta Birce Akalay olmak üzere izleyen herkesi kahkaha krizine soktu.
Programın ikinci bölümüne konuk olan Oğuzhan Uğur, müthiş enerjisi ve dinamikliğiyle programa renk kattı. Sosyal medya hakkında söylediklerini ise herkes pür dikkat dinledi.
Yılmaz Vural’ın geçtiğimiz sezon Göztepe’yi Süper Lig’e çıkardığı maçtan sonra yaşadığı sevinç görüntüleri herkesi kahkahalarla güldürdü.
Artık bir Beyaz Show klasiği haline gelen seyircilerden gelen kağıt sorularıyla konuklar hakkında merak edilenler cevaplandı. Özellikle Oğuzhan Uğur ve Yılmaz Vural’a gelen soruların cevapları ise oldukça ilginçti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle