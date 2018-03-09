Beyaz Show konukları kimler? - 9 Mart Beyaz Show fragmanı

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; yüreklere işleyen sesi ve şarkılarıyla güzeller güzeli Candan Erçetin; "Ailecek Şaşkınız" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor.
Beyaz Show’a bu hafta; Candan Erçetin, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor! Beyaz Show 9 Mart 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Beyaz Show birbirinden eğlenceli konukları, komik VTR’leri, ilginç sürprizleriyle yine harikaydı!
Ferhat Göçer, programın giriş bölümünde kendi şarkılarından yaptığı potpuriyle hızlı bir giriş yapmış oldu ve dinleyen herkesi mest etti.
Beyaz, Hafta içi gönderdikleri mesajlarla hem Ferhat Göçer’i hem de Evrim Akın’ı baskı altına alan Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarının yaptıklarını açıkladı. Miray ve Boran’ın arasına kimsenin oturmamasını tembihleyen hayranların istediği şeyin tam tersini yapan Beyaz, herkesi güldürdü.
Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” programında yer alan çocukların söylediklerinden ve anlattıklarından derlenen VTR, izleyen herkese kahkaha attırdı.
“Vatanım Sensin” dizisinin Hilal ve Leon’u Miray Daner’le Boran Kuzum’un hakkında bilinmeyenleri stüdyoda ve ekran başında dinleyen herkesi şaşırttı.
“Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal ve Leon’un sahnelerinden derlenen ve dudak hareketleriyle Serdar Ortaç şarkısını söyledikleri VTR, başta Miray Daner ve Boran Kuzum olmak üzere herkesi kahkaha krizine soktu.
Geçtiğimiz dönemde amatör küme maçında 35 gol yiyen ve videosu sosyal medyada fenomen olan Muhammet Ayrıçay anlattıklarıyla ve yaşadıklarıyla herkesi hem hayret ettirdi hem de güldürdü.
Evrim Akın gece boyunca hem güzelliğiyle hem de tarzıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
Ferhat Göçer birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk katarken, herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün