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Beyaz Show konukları kimler? - 9 Mart Beyaz Show fragmanı

Beyaz Show'un bu haftaki konukları, sevilen programın takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kanal D ekranlarının herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen eğlenceli ve samimi talk show programı Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli isimler yer alacak. Peki, Beyaz Show konukları kimler? İşte, 9 Mart Beyaz Show fragmanı.

Hürriyet Haber
09.03.2018 - 21:07 | Son Güncelleme :

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; yüreklere işleyen sesi ve şarkılarıyla güzeller güzeli Candan Erçetin; "Ailecek Şaşkınız" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor.

Beyaz Show’a bu hafta; Candan Erçetin, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor! Beyaz Show 9 Mart 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Beyaz Show birbirinden eğlenceli konukları, komik VTR’leri, ilginç sürprizleriyle yine harikaydı!

Ferhat Göçer, programın giriş bölümünde kendi şarkılarından yaptığı potpuriyle hızlı bir giriş yapmış oldu ve dinleyen herkesi mest etti.

Beyaz, Hafta içi gönderdikleri mesajlarla hem Ferhat Göçer’i hem de Evrim Akın’ı baskı altına alan Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarının yaptıklarını açıkladı. Miray ve Boran’ın arasına kimsenin oturmamasını tembihleyen hayranların istediği şeyin tam tersini yapan Beyaz, herkesi güldürdü.

Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” programında yer alan çocukların söylediklerinden ve anlattıklarından derlenen VTR, izleyen herkese kahkaha attırdı.

“Vatanım Sensin” dizisinin Hilal ve Leon’u Miray Daner’le Boran Kuzum’un hakkında bilinmeyenleri stüdyoda ve ekran başında dinleyen herkesi şaşırttı.

“Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal ve Leon’un sahnelerinden derlenen ve dudak hareketleriyle Serdar Ortaç şarkısını söyledikleri VTR, başta Miray Daner ve Boran Kuzum olmak üzere herkesi kahkaha krizine soktu.

Geçtiğimiz dönemde amatör küme maçında 35 gol yiyen ve videosu sosyal medyada fenomen olan Muhammet Ayrıçay anlattıklarıyla ve yaşadıklarıyla herkesi hem hayret ettirdi hem de güldürdü.

Evrim Akın gece boyunca hem güzelliğiyle hem de tarzıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Ferhat Göçer birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk katarken, herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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