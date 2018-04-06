Beyaz Show konukları kimler? 6 Nisan Beyaz Show konukları ve fragman

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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06.04.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

Beyaz Show konukları kimler? 6 Nisan Beyaz Show konukları ve fragman

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Beyaz Show konukları kimler? 6 Nisan Beyaz Show konukları ve fragman

Beyaz Show konuklarıyla bu hafta yine izleyicilerine oldukça eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarının herkes tarafından beğeniyle takip edilen talk show programı Beyaz Show'da bu hafta yine birbirinden renkli konuklar yer alıyor. Peki, Beyaz Show konukları kimler? İşte, 6 Nisan Beyaz Show konukları ve fragman.

Kanal D'nin, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show'un 6 Nisan Cuma akşamı konukları Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ve Seyhan Şaşko! İşte konuklar hakkında detaylar!

Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ile adından söz ettiriyor. 6 Nisan Cuma gecesi 23.45'te canlı olarak Kanal D ekranlarına gelecek olan Beyaz Show'un konukları Türk pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın, ünlü oyuncu-sunucu İlker Ayrık, Digital İlüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko olacak.

Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın, Okan Kurt ile yaptığı evlilikten sonra "Kurt" soyadını aldı. Çiftin bir kız çocukları var. Şarkıcı ve eski manken Demet Akalın, Pop müzik alanında çıkarttığı albümler ile dinleyicinin gönlünde taht kurarak, Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri haline geldi.

İlker Ayrık kimdir?

İlker Ayrık, Türk oyuncu, sunucu ve yönetmen. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden mezun oldu. 2005-2006 sezonunda Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu.

Zach King kimdir?

2013 yılının en hızlı büyüyen sosyal medya sistemlerinden birisi olarak dikkatleri çeken Vine, Zach King isminin dünya genelinde ciddi anlamda popüler olmasını sağlayan sistemlerden birisi olarak da dikkat çekti. Vine için çektiği 6 saniyelik videolar kısa zaman içerisinde dilden dile hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

6 saniyelik videolar içerisindeki inanılmaz yaratıcılık ve kurgu tekniklerini kullanarak Zach King, Vine hesabında milyonlarca üyeye ulaşmayı başardı ve Tam bir Vine fenomeni olarak günümüzde de dikkatleri çekti.

Seyhan Şaşko kimdir?

Spor spikeri. 7 Ocak 1989 Makedonya doğumlu olan Seyhan Şaşko, babasının mesleği sebebi ile 3 yaşındayken İstanbul'a taşınıp, eğitimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Şaşko, Bein Sports'ta spikerlik kariyerini sürdürüyor.

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