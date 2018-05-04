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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.05.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Beyaz Show konukları kimler? 4 Mayıs Beyaz Show konukları ve fragmanı

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Beyaz Show konukları kimler? 4 Mayıs Beyaz Show konukları ve fragmanı

Beyaz Show konuklarında bu hafta kimlerin yer aldığı sevilen programın takipçileri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kanal D ekranlarının büyük ilgi gören talk show programı Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli ve neşeli isimler yer alıyor. Peki, Beyaz Show konukları kimler? İşte, 4 Mayıs Beyaz Show konukları ve fragmanı.

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü şarkıcı Koray Avcı, ünlü oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oluyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Programın giriş bölümüne konuk olan “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş, yaşadıkları aşırı heyecan ve sempatiklikleriyle herkesin dikkatini çekti.

Deniz Seki gece boyunca söylediği şarkılarla stüdyoda ve ekran başındaki herkese tam bir müzik şöleni yaşattı.

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin sürekli en üst sıralarında bulunan yazar ve konuşmacı Metin Hara, gece boyunca ilişkisi hakkında çeşitli ipuçları verdi. Beyaz’ın sürekli olarak ilişkileri hakkında meraklı sorular sorması ise herkesi güldürdü.

Survivor’dan elenip ayağının tozuyla Beyaz Show stüdyosuna gelen Cumali Akgül’e Beyaz’ın büyük bir sürprizi vardı. Uzun süredir görmediği çocuklarını karşısında gören Cumali büyük şok ve sevinç yaşadı.

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul dizinin neden bu kadar tuttuğunu yorumlarken, Deniz Baysal aslında bu duruma şaşırdığını söyledi.

Düdük yuttuğu için gittiği hastanede nefes alırken çıkardığı sesler nedeniyle çekilen videosu sosyal medyada fenomen olan 14 yaşındaki Şerif Dönmez Beyaz Show’a konuk oldu. Şerif’in yaşadıkları herkesi gülme krizine soktu.

Sevilen şarkıcı Yankı Alper, yeni çıkardığı teklisi “Ya Siyah Ya Beyaz”ı Beyaz Show sahnesinde seslendirdi ve herkesin beğenisini kazandı.

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