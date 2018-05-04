Beyaz Show konukları kimler? 4 Mayıs Beyaz Show konukları ve fragmanı
Beyaz Show konuklarında bu hafta kimlerin yer aldığı sevilen programın takipçileri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kanal D ekranlarının büyük ilgi gören talk show programı Beyaz Show'da bu hafta birbirinden renkli ve neşeli isimler yer alıyor. Peki, Beyaz Show konukları kimler? İşte, 4 Mayıs Beyaz Show konukları ve fragmanı.
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü şarkıcı Koray Avcı, ünlü oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oluyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Programın giriş bölümüne konuk olan “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş, yaşadıkları aşırı heyecan ve sempatiklikleriyle herkesin dikkatini çekti.
Deniz Seki gece boyunca söylediği şarkılarla stüdyoda ve ekran başındaki herkese tam bir müzik şöleni yaşattı.
Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin sürekli en üst sıralarında bulunan yazar ve konuşmacı Metin Hara, gece boyunca ilişkisi hakkında çeşitli ipuçları verdi. Beyaz’ın sürekli olarak ilişkileri hakkında meraklı sorular sorması ise herkesi güldürdü.
Survivor’dan elenip ayağının tozuyla Beyaz Show stüdyosuna gelen Cumali Akgül’e Beyaz’ın büyük bir sürprizi vardı. Uzun süredir görmediği çocuklarını karşısında gören Cumali büyük şok ve sevinç yaşadı.
‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul dizinin neden bu kadar tuttuğunu yorumlarken, Deniz Baysal aslında bu duruma şaşırdığını söyledi.
Düdük yuttuğu için gittiği hastanede nefes alırken çıkardığı sesler nedeniyle çekilen videosu sosyal medyada fenomen olan 14 yaşındaki Şerif Dönmez Beyaz Show’a konuk oldu. Şerif’in yaşadıkları herkesi gülme krizine soktu.
Sevilen şarkıcı Yankı Alper, yeni çıkardığı teklisi “Ya Siyah Ya Beyaz”ı Beyaz Show sahnesinde seslendirdi ve herkesin beğenisini kazandı.
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