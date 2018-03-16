Beyaz Show konukları kimler? 16 Mart Beyaz Show konukları

Beyaz Show, birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, müthiş sürprizleri, komik videoları ve şen kahkahalarıyla cuma gecelerine damga vurmaya devam ediyor. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, güzel sunucu Saba Tümer, ünlü sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu, "Düğüm Salonu" filmiyle Şahin Irmak bu hafta "Beyaz Show"da! Beyaz Show 16 Mart 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!,

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



"Beyaz Show"a geçtiğimiz hafta; muhteşem sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran Candan Erçetin, "Ailecek Şaşkınız" filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oldu.Programın açılış bölümünde Candan Erçetin, muhteşem sesiyle söylediği ‘Git’ ve ‘Unutma Beni’ şarkılarıyla seyirciyi adeta büyüledi.



Ahmet Kural ve Murat Cemcir gece boyunca yaptıkları esprilerle hem televizyon başındakileri hem de stüdyodaki herkesi kahkaha krizine soktu.

Beyaz’ın sürprizleri bu bölümde de hız kesmeden devam etti. Yanına Ahmet Kural ve Murat Cemcir’i alıp Eskişehir’deki Balmumu Heykel Müzesi’ne giden Beyaz ziyaretçilere unutulmaz bir şaka yaptı. Komik üçlü müzenin içinde heykel gibi davranırken bir anda gelenleri korkutunca olanlar oldu. Önce korkan daha sonra ise heykellerin gerçek olduğunu gören ziyaretçilerin tepkileri görülmeye değerdi.