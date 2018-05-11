Beyaz Show bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ekranların sevilen eğlence programı Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk show programı Beyaz Show'un bu akşam neden yayınlanmadığını merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Beyaz Show bu akşam neden yok?
Kanal D ekranlarının efsanevi talk show programı Beyaz Show bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Türk televizyon tarihinin uzun soluklu şov programlarından olan Beyaz Show'un yeni bölümünün neden yayınlanmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beyaz Show 11 Mayıs akşamı neden yok? İşte merak edilen detaylar…
BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?
Kanal D ekranlarında her hafta izleyiciyi kahkahaya boğan Beyaz Show bu akşam kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Beyaz Show programının takipçileri 'Beyaz Show bu hafta neden yok?', 'Yeni bölüm ne zaman?' gibi soruları sorgulamaya başladılar. Kanal D'nin 11 Mayıs tarihli yayın akışına göre Beyaz Show'un yayınlandığı saatlerde sevilen dizi İnsanlık Suçu'nun tekrarı ekranlarda olacak. İzleyiciler ise bu değişikliğin nedenini sorguluyor.
Cuma akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi olan Beyaz Show'un yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak çünkü Beyaz Show geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümüyle sezon finali yapmıştı. Bu sebepten dolayı Beyaz Show yeni yayın dönemine kadar yayınlanmayacak.
BEYAZ SHOW'UN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show"un sezon finaline; sevilen şarkıcı “Sesi Gülen Adam” Koray Avcı, “Jet Sosyete” dizisi oyuncuları Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, güzel sunucu ve yazar Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 güzeli Mihriban Zeren konuk oldu.
Programın giriş bölümde seyircileri beklenmedik bir sürpriz karşıladı. “Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık” filminin karakterlerini stüdyoda ağırlayan ünlü şovmen, yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. “Sesi Gülen Adam” Koray Avcı, sevilen şarkılardan oluşan potpurisiyle stüdyodaki ve erkan başındaki izleyiciler tam bir müzik şöleni yaşattı.
Üst üste sürprizlerin yaşandığı sezon finalinde Jet Sosyete ekibi de boş durmadı. Bartu Küçükçağlayan, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in rol arkadaşlarını “tiye almak” için çektiği videoyla tüm herkesi kahkahalara boğdu.
Beyaz’ın sürprizlerinin sıradaki kurbanı ise Enis Arıkan oldu. Sosyal medyada annesi ile çektiği videolarla dikkat çeken Enis Arıkan’ın annesi Selma Arıkan’ı gizlice stüdyoya getiren Beyaz, başta Enis Arıkan olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Stüdyoya girdiği andan itibaren verdiği pozitif enerji ve rahatlağıyla dikkat çeken Selma Arıkan, herkesin sevgilisi oldu.
Beyaz’a bir sürpriz de “Beyaz Show’un gediklisi” Kubat’tan geldi. Yeni çıkan albümü Türküyüz’ü kaptığı gibi soluğu stüdyoda olan sevilen türkücü Kubat, yeni albümünde yer alan “Firari” parçasıyla kulakların pasını sildi.
CNN Türk’teki ekonomi programı ile beğeni kazanan güzel sunucu ve yazar Beste Uyanık, kaleme aldığı “Koca Bulma Sanatı” kitabıyla Beyaz Show’a renk kattı.
Beyaz Show’daki sürprizler tufanı Ezgi Mola ile devam etti. “İsmini Vermek İstemeyen İzleyici” olarak canlı yayına bağlanan sevilen Ezgi Mola, kız çocuğu taklidi yaparak en iyi arkadaşı Enis Arıkan’a evlenme teklifi etti.
Beyaz Show’un sezon finalindeki müzik şöleni Koray Avcı’yla devam etti. Yüreğe dokunan şarkıların ustası Koray Avcı, söylediği muhteşem şarkıların yanı sıra yaptığı klarnet şovuyla da herkesi mest etti.
Sezonun son bölümünü bomba gibi bir finalle tamamlayan Beyaz, yeni sezonda da ekranda olacağının müjdesini verdi. Ekranda birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, müthiş sürprizleri, komik videoları ve şen kahkahalarıyla önümüzdeki sezon da Kanal D'de olmaya devam edecek...
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