Beyaz Show bu akşam neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının efsanevi talk show programı Beyaz Show bu akşam ekranlarda yer almayacak. Her cuma akşamı izleyicilerine oldukça samimi ve eğlenceli dakikalar yaşatan Beyaz Show'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Beyaz Show''un bu hafta neden olmadığıyla ilgili kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sevilen programın yeni bölümü muhtemelen haftaya cuma akşamı ekranlarda olacak.

BEYAZ SHOW'UN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Beyaz Show birbirinden eğlenceli konukları, komik VTR’leri, ilginç sürprizleriyle yine harikaydı!

Ferhat Göçer, programın giriş bölümünde kendi şarkılarından yaptığı potpuriyle hızlı bir giriş yapmış oldu ve dinleyen herkesi mest etti.

Beyaz, Hafta içi gönderdikleri mesajlarla hem Ferhat Göçer’i hem de Evrim Akın’ı baskı altına alan Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarının yaptıklarını açıkladı. Miray ve Boran’ın arasına kimsenin oturmamasını tembihleyen hayranların istediği şeyin tam tersini yapan Beyaz, herkesi güldürdü.

Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” programında yer alan çocukların söylediklerinden ve anlattıklarından derlenen VTR, izleyen herkese kahkaha attırdı.

“Vatanım Sensin” dizisinin Hilal ve Leon’u Miray Daner’le Boran Kuzum’un hakkında bilinmeyenleri stüdyoda ve ekran başında dinleyen herkesi şaşırttı.

“Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal ve Leon’un sahnelerinden derlenen ve dudak hareketleriyle Serdar Ortaç şarkısını söyledikleri VTR, başta Miray Daner ve Boran Kuzum olmak üzere herkesi kahkaha krizine soktu.

Geçtiğimiz dönemde amatör küme maçında 35 gol yiyen ve videosu sosyal medyada fenomen olan Muhammet Ayrıçay anlattıklarıyla ve yaşadıklarıyla herkesi hem hayret ettirdi hem de güldürdü.

Evrim Akın gece boyunca hem güzelliğiyle hem de tarzıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Ferhat Göçer birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk katarken, herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

23 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Kanal D ile Günaydın Türkiye



09:15 Hıçkırık



10:30 Magazin D



12:45 Sosyetik Ev Kadınları



14:45 Hıçkırık



16:00 Arka Sokaklar



18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber



20:00 Arka Sokaklar yeni bölüm

23:45 Gülizar



02:45 Çocuklar Duymasın



05:30Geniş Aile



