Beste Uyanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Sunuculuğunu yaptığı ekonomi programlarıyla tanınan ünlü televizyon sunucusu Beste Uyanık'ın kim olduğu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan Beste Uyanık, zaman zaman basında yer alan haberler ve konuk olduğu televizyon programlarının ardından tekrara gündem oluyor. Peki, Beste Uyanık kimdir? Beste Uyanık kaç yaşında ve nereli?
CNN Türk'te yayınlanan "Özel Sektör" programının sunucusu olan Beste Uyanık, son dönemlerin en çok merak edilen isimlerinden oldu. Beste Uyanık'ın kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, Beste Uyanık hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte, Beste Uyanık hakkında merak edilen detaylar...
BESTE UYANIK KİMDİR?
6 Mart 1987 doğumlu. Adını ünlü doktor ve bestekar Prof. Dr. Alaattin Yavaşça'dan aldı. İlköğretimden lise sona kadar Nişantaşı Işık‘ta okudu. Mühendis olacak diye beklenirken modaya merak sardı ve New York’taki Parsons School of Design’a gitti. 2 yıl sonunda dikiş makinasıyla olan savaşını kaybetti. Ve ardından New York University’de Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını da New York’ta bulunan Pace University’de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010’da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy’de oyunculuk eğitimi aldı.
New York’ta Amerika’nın önde gelen dergi ve televizyon kanallarında editörlük yaptı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey’nin internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi’nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı.
Yurtdışında 7 yıl boyunca Lime Rock Park Nascar Araba Yarış Merkezi’nde lisanslı ralli pilotu olarak 100’den fazla araba yarışına katıldı. Off-Road ve pist yarışları uzmanlık alanları. Beste Uyanık, pazar günleri ekrana gelen Özel Sektör programını sunuyor ve Ekonomi Servisi’nde haber yapıyor.
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