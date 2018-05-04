Beste Uyanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
04.05.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Beste Uyanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Beste Uyanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sunuculuğunu yaptığı ekonomi programlarıyla tanınan ünlü televizyon sunucusu Beste Uyanık'ın kim olduğu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan Beste Uyanık, zaman zaman basında yer alan haberler ve konuk olduğu televizyon programlarının ardından tekrara gündem oluyor. Peki, Beste Uyanık kimdir? Beste Uyanık kaç yaşında ve nereli?

CNN Türk'te yayınlanan "Özel Sektör" programının sunucusu olan Beste Uyanık, son dönemlerin en çok merak edilen isimlerinden oldu. Beste Uyanık'ın kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, Beste Uyanık hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte, Beste Uyanık hakkında merak edilen detaylar...

BESTE UYANIK KİMDİR?

6 Mart 1987 doğumlu. Adını ünlü doktor ve bestekar Prof. Dr. Alaattin Yavaşça'dan aldı. İlköğretimden lise sona kadar Nişantaşı Işık‘ta okudu. Mühendis olacak diye beklenirken modaya merak sardı ve New York’taki  Parsons School of Design’a gitti. 2 yıl sonunda dikiş makinasıyla olan savaşını kaybetti. Ve ardından New York University’de Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını da New York’ta bulunan Pace University’de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010’da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy’de oyunculuk eğitimi aldı.

New York’ta Amerika’nın önde gelen dergi ve televizyon kanallarında editörlük yaptı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey’nin internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi’nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Yurtdışında 7 yıl boyunca Lime Rock Park Nascar Araba Yarış Merkezi’nde lisanslı ralli pilotu olarak 100’den fazla araba yarışına katıldı. Off-Road ve pist yarışları uzmanlık alanları. Beste Uyanık, pazar günleri ekrana gelen Özel Sektör programını sunuyor ve Ekonomi Servisi’nde haber yapıyor.

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