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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.04.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Berna Canbeldek kimdir? Survivor Berna yarışmadan neden ayrıldı?

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Berna Canbeldek kimdir? Survivor Berna yarışmadan neden ayrıldı?

Survivor 2018'de ünlüler takımında yer alan Berna Canbeldek'in kim olduğu yaşadığı talihsiz olay sonrası merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri Berna Canbeldek'in kim olduğunu ve Survivor 2018'e neden veda ettiğini merak ediyor. Peki, Berna Canbeldek kimdir? Survivor Berna yarışmaya neden veda etti? Berna Survivor'dan neden ayrıldı?

Survivor'un yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, son bölümdeki ada konseyinde, geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı'nın Berna Canbeldek hakkında söylediklerinin ardından Berna Canbeldek'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte, Berna Canbeldek hakkında merak edilen tüm detaylar...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ringe çıkmıştır.

BERNA CANBELDEK SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Survivor 2018 yarışmasında All Star takımına sakatlanan ve adaya veda etmek zorunda kalan Ecem’in yerine dahil olan Berna Canbeldek, birkaç gün önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlığın ardından Acun Ilıcalı, ada konseyinde ünlüler takımına Berna'nın diz kemiğindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Berna'nın takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

 

 

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