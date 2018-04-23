Berna Canbeldek kimdir? Berna Survivor'dan neden ayrıldı?
Survivor 2018’in iddialı isimlerinden olan Berna Canbeldek'in kim olduğu Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar Survivor'ın başarılı yarışmacısı Berna Canbeldek'in kim olduğunu ve Survivor 2018'e neden veda ettiğini merak ediyor. Peki, Berna Canbeldek kimdir? Survivor Berna yarışmadan neden ayrıldı?
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek'in ameliyet geçirdiğini ve yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın Berna Canbeldek hakkında söylediklerinin ardından Berna Canbeldek'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte, Berna Canbeldek hakkında merak edilen tüm detaylar...
Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.
2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.
BERNA CANBELDEK SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?
Survivor 2018 yarışmasında All Star takımına sakatlanan ve adaya veda etmek zorunda kalan Ecem’in yerine dahil olan Berna Canbeldek, geçtiğimiz hafta geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlığın ardından Acun Ilıcalı, Berna'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve doktor raporu doğrultusunda Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Berna'nın takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
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