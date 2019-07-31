Berkcan kimdir, kaç yaşında?
Berkcan Güven'in klibi kısa sürede de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Berkcan Güven’in ‘Yeniden’ klibinde Aleyna Tilki de boy gösteriyor. Peki, Berkcan kimdir, kaç yaşında?
Berkcan Güven, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube’a taşıdı.
Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine’larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi’nde Grafik Tasarım bölümünde eğitimini sürdürüyor.
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