Berk Suyabatmaz kimdir kaç yaşında?
Berk Suyabatmaz, magazin bültenlerinde adının sıkça geçmesiyle birlikte vatandaşların da araştırdığı isim oldu. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu Burcu Esmersoy ile evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Berk Suyabatmaz, kariyeri ile araştırılmaya başlandı. Peki, Berk Suyabatmaz kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Berk Suyabatmaz, ilişki durumu ile magazin dünyasında gündeme gelmeye başladı.
16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Berk Suyabatmaz, denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Kariyeri kadar ilişkileriyle gündemde olan Berk Suyabatmaz, bugüne kadar birçok ünlü isimle flört etti.
Berk Suyabatmaz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy'u ailesinden istedi, çift nisan ayının ikinci haftası nişan yüzüklerini taktı. Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı.
Sevgililer mayıs ayında sade bir törenle evlenecek.
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