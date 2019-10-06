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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.10.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Hülya Darcan “Bergüzar’ın dizisinin finalini hala izleyemedim”

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Hülya Darcan “Bergüzar’ın dizisinin finalini hala izleyemedim”

Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta usta oyuncu Hülya Darcan konuk etti. Darcan’ın son projesi Diriliş Ertuğrul dizisiyle başlayan sohbette Darcan’ın çocukluğundan, 2005 yılında aramızdan ayrılan eşi Tanju Korel’e, Bergüzar Korel’den, Yeşilçam’a ve günümüze birçok konu konuşuldu.

Hülya Koçyiğit, Hülya Darcan’ın Diriliş Ertuğrul dizisinde olağanüstü bir performans sergilediğini belirtirken “Seninle o yıllara gittik, o kadını tanıdık. Bana da soruyorlar ‘Neden televizyonda yoksunuz?’ diye hep ‘Gelen roller uygun değil’ dedim. ‘Hangi rol olsa uygun olur?’ diye sordular. ‘Diriliş Ertuğrul dizisindeki Hayme Ana’yı oynamayı isterdim’ dedim” derken, Hülya Darcan da “Ne güzel bu sözleri sizden duymak” diyerek teşekkür etti.

Hülya Darcan “Bergüzar’ın dizisinin finalini hala izleyemedim”


“13. Yüzyılda Gibiydim”
Diriliş Ertuğrul’da 150 bölüm çektiğini söyleyen Hülya Darcan: “150. bölüm senaryosunu da ilk bölüm senaryosu gibi okudum, her sete gidişimde o kadar çok heyecanlanıyordum ki. Türk kadının atasını canlandırdım, büyük sorumluluk vardı üstümde. Oba’nın içine adım attığım an 13. yüzyılın ortasına giriyordum, kendimi o yıllara ait, Hayme Ana gibi hissediyordum” dedi.
1967 yapımı “Silahları Elinde Öldüler” filmiyle devam eden sohbette Hülya Darcan o yıllara ait anılarını paylaştı. Henüz 16 yaşındayken Arzu Film’den teklif geldiğini ve annesiyle birlikte görüşmeye gittiğini belirten Darcan “Görüşmeye erken gitmişiz, zamanımız var, baktım yakında bir kuaför var saçımı yaptırayım istedim. Bana öyle bir saç yaptılar ki modeli anjelik topuz, yaşım oldu mu 25 ama başımdan aşağısı 16 yaşında. Sonra Ertem Eğilmez’in odasına gittik, ‘Merhaba’ dedim, ‘Sen de kimsin dedi?’ ‘Hülya Darcan’ dedim. ‘Ne yaptın kafana, git saçını aç öyle gel’ dedi. Gülümseyerek hatırladığım
bir anıdır.”
İlk set gününde sete gidene kadar hiç heyecanlanmadığını belirten Hülya Darcan, sette Fikret Hakan’ı, Ekrem Bora’yı, Tugay Toksöz’ü gördüğünde ise gerçeği fark ettiğini ve büyük bir heyecana kapıldığını anlattı. Darcan “İlk set günümde de oturdum herkesi izledim, ne yapıyorlar diye öğrenmeye çalıştım” dedi.
2005 yılında aramızdan ayrılan Tanju Korel için Hülya Koçyiğit “Çok temiz, pırıl pırıl bir insandı, bir dosttu Tanju Korel” derken, eşi Tanju Korel’den bahsederken Hülya Darcan’ın gözleri doldu, programda tanışmalarını, aldığı evlilik teklifini, evliliklerini, hatıralarını ve anılarını paylaştı. Eski filmlerden görüntülerin de izlendiği programda, set anıları ikiliyi geçmiş yıllara götürdü.
Hülya Darcan “Bergüzar’ın dizisinin finalini hala izleyemedim”


1970’li yıllarda Tanju Korel istemediği için sinemayı bıraktığını belirten Hülya Darca, Koçyiğit’in Korel’in babalığını sorması üzerine de “ Tanju çok anaç bir babaydı, mükemmel bir babaydı. Kızlarımız Zeynep ve Bergüzar’a çok düşkündü. İnsan tarafı çok başkaydı” dedi.
Hülya Darcan oyunculuğa dönüşünü ise şöyle anlattı “Tanju Korel kendi projesi için eşini canlandıracak bir oyuncu aradık ama bulamadık. Atilla Ergün bir gün Tanju’ya “En güzel Hülya Darcan oynar” demiş. Tanju da geldi bana söyledi, elimdeki tabak yere düştü, yapamam dedim. İkna etti beni yıllar sonra bu sefer oynamam için. Kendimi sette buldum ve sonra devam ettim.”
Hülya Darcan “Bergüzar’ın dizisinin finalini hala izleyemedim”

“Bergüzar’ı lise öğretmeni teşvik etti”
Hülya Darcan Bergüzar Korel’in voleybolcuyken sakatlanarak bıraktığını ve hiç oyunculuk düşünmediğini belirtirken oyunculuğa geçişini şöyle anlattı: “Evimizde hep sinema üzerine sohbetler, gelenler gidenler oldu ama Bergüzar hiç düşünmedi. Lisedeyken öğretmeni söyledi bize ‘Bergüzar çok yetenekli, direkt konservatuara götürün’ diye teşvik etti. Düşündük, oturduk, konuştuk. Bergüzar da gitmek istedi, Tanju’yla konuştu, Tanju sektörde çektiğimiz çileleri anlattı ‘Emin misin?’ dedi ‘Eminim’ dedi Bergüzar ve başladı.
Bergüzar, Mimar Sinan’da okumaya başladığında anladım ki tiyatro bambaşka bir şey. Ben hiç yapmadım, bilmiyorum yapabilir miyim?” Bergüzar Korel’i oyuncu olarak çok başarılı bulduğunu belirten Hülya Darcan’ın “ Annesi olarak, Vatanım Sensin dizisinin finalini hala izleyemedim. İçim acıyor, anne yanım çıkıyor ortaya, bir süre sonra izleyebilirim sanırım” sözleri de dikkat çekti.

 

 

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