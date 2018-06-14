Bergüzar'ı ağlatan sürpriz
Vatanım Sensin dizisinde rol alan Bergüzar Korel setin son gününden bir video paylaştı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin, Perşembe günü yayınlanan bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel’e set arkadaşları sürpriz yaptı. Son sahneyi çekerken ellerinde pastayla gelen ekip ünlü oyuncuyu şaşırttı. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Korel, herkese teşekkür etti. Ünlü oyuncu paylaştığı videonun altına şunları yazdı: Canım Yağmur ve Durul… Canım ekip, canım Azize, canım Vevdet, canım vatanım sensin. #tbt mi olduk şimdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle