Beren Gökyıldız kimdir?
Kızım adlı dizide canlandırdığı 'Öykü' karakteriyle adından söz ettiren küçük oyuncu Beren Gökyıldız'ın kim olduğu merak konusu oldu. 2015'ten bu yana dizilerde boy gösteren Beren Gökyıldız, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Beren Gökyıldız kimdir? İşte, Beren Gökyıldız hakkında merak edilenler...
20 Eylül 2009'da İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğretim eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan. Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.
Küçük yaşına rağmen başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Son olarak Kızım dizisinde yer alan Beren Gökyıldız bu dizide Buğra Gülsoy ile birlikte rol alıyor.
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