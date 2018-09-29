Bensu Soral kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 'İçerde' dizisinde canlandırdığı 'Melek' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınan Bensu Soral, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın da kardeşidir. Bensu Soral hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlar, 'Bensu Soral kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bensu Soral hakkında merak edilen detaylar...
23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye başladı. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bu rolle popülerlik kazanmıştır.
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