Bensu Soral hem aşkı hem de hüznü bir arada yaşatacak
Mevlânâ’nın hayatını konu alan, Türkiye-İran ortak yapımı “Mest-i Aşk” filmi, iki ülkenin ünlü oyuncularını bir araya getirdi.İran sinema sektörünün duayen isimlerinden Hassan Fathi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Mevlânâ’yı Parsa Pirouzfar, Şems’i ise Shahab Hosseini canlandırıyor.
Çekimlerine yaklaşık 2 hafta önce başlanan filmde Türkiye’den ise Bensu Soral, Boran Kuzum, Burak Tozkoparan, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol ve Selma Ergeç rol alıyor.
5 haftadır süren film çekimlerinde oldukça duygusu yüksek sahneler çeken Bensu Soral, sinemaseverlere hem aşkı hem de hüznü bir arada yaşatacak. Soral'ın canlandırdığı Meryem karakteri, genç bir kadının hayatında yaşayabileceği birçok kötülüğü peş peşe yaşamış,günümüzdeki birçok genç kadının simgesidir.
Senaryosunu Hasan Fathi ve Farhad Tohidi’nin yazdığı “Mest-i Aşk”, 2020’de vizyona girecek.
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