Bennu Yıldırımlar, doğum gününde hayvan barınağını ziyaret etti
Kadın dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle diziye veda eden oyuncu Bennu Yıldırımlar, doğum gününde Okan Oflaz’ın kurucusu olduğu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin çiftliğini ziyaret etti.
Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Oflaz’dan dinledi. Tüm gününü hayvanlarla huzurla geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, olanağı olan herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.
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