Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Gür Akad kimdir?
Benimle Söyle yarışmasının jüri üyelerinden biri de Gür Akad oldu. Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'da temsil eden isimlerden biri olan Gür Akad'ın hayatına ilişkin bilgiler de merak ediliyor. Peki, Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Gür Akad kimdir?
Gür Akad, 1958 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Profesyonel müzik kariyeri 1975 yılında Levent Candaş ve Orhan Erişir'le olan çalışmalarıyla başladı.
Klips ve Onlar grubuyla 1986 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti. “Halley" adlı parçayı seslendirdi.
Kurtalan Ekspres, Grup Destan ve Egoist gruplarında yer aldı, Asım Can Gündüz, Barış Manço, Sezen Aksu, İlhan İrem, Ajda Pekkan, Erkin Koray, Çelik, Sibel Tüzün, Pentagram ve Tarkan gibi birçok sanatçıya gitarıyla eşlik etti.
2011 yılında Alpay Şalt ve Cem Köksal'la birlikte Gitarizma projesini başlattı.
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