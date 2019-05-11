Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Ayta Sözeri kimdir?
Benimle Söyle yarışmasının jüri üyelerinden biri de Ayta Sözeri oldu. Kayıp Şehir’in Duygu’su, Ulan İstanbul’un Umay’ı, Paramparça’nın Nezaket’i olarak tanınan Ayta Sözeri, oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İşte, Ayta Sözer’in hayatına ilişkin bilgiler
Türkiye’nin en iyi oyuncularından ve sahne sanatçılarından biri haline gelen Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi.
Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.
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