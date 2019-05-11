Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Ahmet Olgun Sünear kimdir?
Benimle Söyle yarışmasının jüri üyelerinden biri de Ahmet Olgun Sünear oldu. Dergilere fotomodellik yapan ve reklam projelerinde yer alan Ahmet Olgun Sünear, Maral dizisinin oyuncularından biriydi. İşte, Ahmet Olgun Sünear'ın hayatına ilişkin bilgiler
Ahmet Olgun Sünear, 24 Aralık 1982 tarihinde Üsküdar Zeynep Kamil'de dünyaya geldi. Çocukluğu babasının askerliği nedeniyle Kıbrıs, Malatya ve Bursa’da geçti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları bölümüne devam etti, bu esnada modern dansa yoğunlaştı.
Ardından dergilere fotomodellik yaparak modelliğe başladı ve birçok reklam projesinde yer aldı. 2014 - 2015 tarihleri arasında başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı “Maral” adlı dizide Ceyda Düvenci, Fırat Altunmeşe, Reha Özcan, Defne Halman ile birlikte rol alırken Benan karakterine hayat erdi.
2014 yılında “Çilek” adlı sinema filminde İlker Aksum, Halil Sezai Paracıkoğlu,Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile beraber rol aldı. Kanal D’nin sevilen polisiyesi “Kanıt: Ateş Üstünde”de Rüzgar karakterini canlandırdı.
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