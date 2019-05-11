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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Ahmet Güvenç kimdir?

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Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Ahmet Güvenç kimdir?

Benimle Söyle yarışmasının jüri üyelerinden biri de Ahmet Güvenç oldu. Kurtalan Ekspres'in bas gitarcısı olan Ahmet Güvenç, Barış Manço'nun vefatına kadar kendisiyle çalışmışlardır. Ayrıca ‘Gülpembe"nin’ bestekârıdır. İşte, Ahmet Güvenç’in hayatına ilişkin bilgiler

27 Haziran 1951 tarihinde dünyaya gelen Ahmet Güvenç, genç yaşta müziğe başladı. Bülent Ortaçgil ile okul arkadaşı olan Güvenç, Bülent Ortaçgil ve kardeşi Ercüment Ortaçgil ile beraber Sorular grubunu kurup konserler vermeye başladı. Daha sonra Filozoflar grubunda yine Bülent Ortaçgil ve Galip Boransu ile çaldı. Daha sonra Bülent Ortaçgil, solo kariyerine yöneldi. Ortaçgil, ilk çalışmalarını Güvenç'in evinde hazırlamış ve ilk albümü Benimle Oynar Mısın?'daki Suna Abla şarkısını, Ahmet Güvenç'in annesi Suna Güvenç'ten esinlenerek yazmıştır.

1969'da Aydın Cakuş ve Hüseyin Sultanoğlu ile beraber kurdukları, Bunalım grubu ile profesyonel müzik hayatına atıldı. Grubun menajeri dönemin ünlü yıldızı Cem Karaca oldu. İlk plakları "Taş var, Köpek yok" ile ünlendiler. Ancak Sultanoğlu'nun Cem Karaca'nın grubuna geçmesi ile grup dağılmıştı. Bir yıl sonra Güvenç, Cakuş ile beraber grubu yeniden kurdu. 1971'de Aziz Azmet ile Yollar / Hele Hele Gel plağını kaydettiler. Bu plaktan sonra Güvenç gruptan ayrıldı.

1975'te Cem Karaca'nın eski grubu Kardaşlar kadrosunda yer aldı. Kısa bir süre grupta kalsa da "Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer" 45'liğinde çaldı ancak plak yayınlanmadan gruptan ayrıldı, yerine ise Özkan Uğur geçti. 1978'de kısa bir süre Edirdahan grubunun kuruluş kadrosunda yer alıp, Cem Karaca ile çalıştı. Ancak ortaklık plağa dökülemeden Kurtalan Ekspres'e geri döndü.

2001 yılında Gülen Andak’la Gülen Andak-Ahmet Güvenç Sanat Merkezi'ni kurdu.

 

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