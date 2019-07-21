Benimle Söyle yarışmasının jüri üyeleri kimler?

Hafta sonları yayınlanan ve her bölümde 10 yarışmasının canlı ses performansıyla devam eden Benimle Söyle'de yarı final heyecanı başladı. Benimle Söyle'nin sonunda bir isim finale yükselecek ve birinci olacak. İşte, Benimle şarkı yarışmasının jürileri ve formatı hakkında bilgiler.

Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER VAR?

Benimle Söyle yarışmasında 100 jüri üyesi bulunuyor. Jürilere oyuncu Birce Akalay kaptanlık yapıyor. İşte, Benimle Söyle'nin jüri üyeleriden bazıları;

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...

Ayta Sözeri kimdir?

Almanya doğumlu olan Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde dünyaya geldi. Altı yaşındayken ailesi ile beraber Almanya'dan İzmir'e taşındı. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Müziğin yanı sıra tiyatro eğitimi de alan Ayta Sözeri’nin hayatı bir restoranda tanıştığı yönetmenle farklı bir yöne kaydı. Hayat Bağları, Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe, Paramparça ve Meryem dizilerinde rol aldı, oyunculuk perfomansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı zaman da şarkı da söyleyen Ayta Sözeri, sahnede şarkı söylediği anların, en mutlu anları olduğunu söylüyor.

Ferman Akgül kimdir?

Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.

1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı.

Daha sonraları 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grupları ile beraber çalışmaya başladılar. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bundan sonra da bir süre müziğe ara verdi.

Sonra Özgür'ün daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun ismi maNga oldu.

Metin Arolat kimdir?

Metin AROLAT, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesi çerkez, babası İstanbulludur. Dedesi ise 23 Temmuz 1897 doğumlu ünlü Türk şairi "Ali Mümtaz Arolat"dır.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.

İstanbul’da ilk önce Osman Üstündağ‘ın Reklam ajansında Yönetmen Asistanı olarak işe başladı. Bu arada ona yaptırılan bir kısa film Cannes‘da Altın Aslan ödülünü aldı. Ardından Amerika‘ya gidip Chicago‘da bir yandan Part Time işlerde çalıştı diğer yandan da University of Illinois’ta Reklamcılık eğitimi aldı.

Melihat Gülses kimdir?

1958 doğumlu usta sanatçı Melihat Gülses 1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.

Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.

2012’de Pertevniyal Lisesi’nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

Konya Akşehir’de dünyaya gelen Melihat Gülses'in eşi İstanbul Radyosu Tanbur sanatçısı Necip Gülses’tir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.

Gülçin Ergül kimdir?

Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. AKM çocuk balesinde yedi sene görev yaptı. Yüksek lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünde tamamladı.

Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı. Bu albümleriyle hayranlarından tam not aldılar. Hepsi grubundan 2009 yılında ayrılarak solo albüm çıkarma yolunda çalışan Gülçin, 2011 yılında ilk solo maxi single’ını “Bravo” adıyla hayranlarıyla buluşturdu.

Uzun seneler tüm dünyadan çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Kreatif dansçı olarak dans ettiği çağdaş işlerin yanı sıra, koreograflık üzerine çalıştığı dans kompozisyon projelerinden bazılarını sahneledi.

Çağatay Akman kimdir?

Çağatay Akman, 31 Temmuz 1998 doğumlu. 12 Haziran 2016'da yayımlanan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile tanındı.

8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısını yayımladı.

14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı.