Benimle Söyle yarışmasının jüri üyeleri kimler?
Kanal D'nin sevilen programı Benimle Söyle yarışması, 100 kişilik jüri üyeleri ve formatıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Adından söz ettiren programın jüri üyeleri izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Benimle Söyle yarışmasının jüri üyeleri kimler? İşte, yarışma ile ilgili detaylı bilgiler.
Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan Benimle Söyle şarkı yarışması, ekranlarda fırtına estirmeye devam ediyor. Formatı ve jüri üyeleriyle büyük ilgi gören Benimle Söyle yarışmasının jüri üyeleri, dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik ekipten oluşuyor. İşte, Benimle Söyle yarışmasının merak edilen jüri üyeleri...
ALANINDA UZMAN JÜRİLER
100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...
HER BÖLÜMDE 10 KİŞİ YARIŞIYOR
Yarışmanın her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.
Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik jüri, müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak.
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