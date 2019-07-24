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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Benimle Söyle yarı final ne zaman? Benimle Söyle yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Benimle Söyle yarı final ne zaman? Benimle Söyle yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Eğlenceli konsepti ve birbirinden farklı 100 kişilik jüri üyesiyle izleyenleri ekran başına toplayan Benimle Söyle'de 2. yarı final heyecanı başladı. Her hafta hız kesmeden devam eden Benimle Söyle, kısa süre sonra yarı final ve sezon finali yaparak tatile girecek. Peki, Benimle Söyle yarı final ve sezon finali ne zaman? İşte, yarışmaya dair merak edilenler.

Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını ise Birce Akalay’ın üstlendiği Benimle Söyle, bu hafta izleyenlere heyecan dolu bir bölüm yaşatacak. Yarışmada yarı final heyecanı devam ederken, birbirinden güzel sesli yarışmacılar jüriye zor anlar yaşatacak. İşte, Benimle Söyle yeni bölüm fragmanı...

Yaz boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciden tam not alan Benimle Söyle'nin bu hafta cumartesi günü ekranlara gelecek olan 12. bölümünde yarı finali, pazar akşamı yayınlanacak olan 13. bölümünde de  sezon finali yaşanacak. Benimle Söyle'nin yarı final bölümünde, jüri üyelerinin yarışmacılarla yapacağı düet damga vuracak. Benimle Söyle izleyenleri Ayta Sözeri ve Cenk Bıyık düeti ile keyifli anlar yaşayacak.

BENİMLE SÖYLE'DE EĞLENCELİ ANLAR

Yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Enis Arıkan’ın, 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını ise Birce Akalay’ın yaptığı “Benimle Söyle” Pazar akşamı yarı final bölümü ile ekrana geldi.

Programın son bölümüne yarışmacı performanslarının yanı sıra yarışmacılardan Özgül Bolat’ın şarkının sözlerini unutması damgasını vurdu. Yaşanan bu durum stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

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