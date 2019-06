Benimle Söyle şarkı yarışmasının jüri üyeleri kimler? İşte Benimle Söyle'nin formatı

Dünyaca ünlü şarkı yarışması 'All Together Now', Türkiye’deki formatı ile 'Benimle Söyle' ismi ile her cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Metin Arolat'a kadar çok sayıda sanatçı yarışmada jüri üyesi olarak bulunuyor. Jüri kaptanlığını ise ünlü oyuncu Birce Akalay yapıyor. İşte, izleyenlere keyifli anlar yaşatan Benimle Söyle'nin formatı ve jüri üyeleri ile ilgili merak edilenler.

BENİMLE SÖYLE'NİN JÜRİ ÜYELERİNDEN BAZILARI

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...

Ferman Akgül kimdir?

Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.

1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı.

Daha sonraları 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grupları ile beraber çalışmaya başladılar. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bundan sonra da bir süre müziğe ara verdi.

Sonra Özgür'ün daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun ismi maNga oldu.

Metin Arolat kimdir?

Metin AROLAT, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesi çerkez, babası İstanbulludur. Dedesi ise 23 Temmuz 1897 doğumlu ünlü Türk şairi "Ali Mümtaz Arolat"dır.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.

İstanbul’da ilk önce Osman Üstündağ‘ın Reklam ajansında Yönetmen Asistanı olarak işe başladı. Bu arada ona yaptırılan bir kısa film Cannes‘da Altın Aslan ödülünü aldı. Ardından Amerika‘ya gidip Chicago‘da bir yandan Part Time işlerde çalıştı diğer yandan da University of Illinois’ta Reklamcılık eğitimi aldı.

Melihat Gülses kimdir?

1958 doğumlu usta sanatçı Melihat Gülses 1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.

Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.

2012’de Pertevniyal Lisesi’nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

Konya Akşehir’de dünyaya gelen Melihat Gülses'in eşi İstanbul Radyosu Tanbur sanatçısı Necip Gülses’tir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.

Gülçin Ergül kimdir?

Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. AKM çocuk balesinde yedi sene görev yaptı. Yüksek lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünde tamamladı.

Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı. Bu albümleriyle hayranlarından tam not aldılar. Hepsi grubundan 2009 yılında ayrılarak solo albüm çıkarma yolunda çalışan Gülçin, 2011 yılında ilk solo maxi single’ını “Bravo” adıyla hayranlarıyla buluşturdu.

Uzun seneler tüm dünyadan çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Kreatif dansçı olarak dans ettiği çağdaş işlerin yanı sıra, koreograflık üzerine çalıştığı dans kompozisyon projelerinden bazılarını sahneledi.

Çağatay Akman kimdir?

Çağatay Akman, 31 Temmuz 1998 doğumlu. 12 Haziran 2016'da yayımlanan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile tanındı.

8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısını yayımladı.

14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı.

Ayta Sözeri kimdir?

Ayta Sözeri, 40 yaşında, Almanya doğumlu. 6 yaşındayken ailesi ile beraber Almanya'dan İzmir'e taşınan Sözeri, Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun.

Tiyatro eğitimi de alan Sözeri, İstanbul’da bir restoranda çalışırken bir yönetmen tarafından keşfedilmiş. Ayta Sözeri, Hayat Bağları, Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe, Paramparça ve Meryem dizilerinde de rol alarak, oyunculuğuyla göz doldurmuştur.

Aynı zaman da şarkı da söyleyen Ayta Sözeri, sahnede şarkı söylediği anların, en mutlu anları olduğunu söylüyor.

Ahmet Güvenç kimdir?

Ahmet Güvenç, Kurtalan Ekspres'in bas gitarcısıdır ve Barış Manço'nun vefatına kadar kendisiyle çalışmışlardır. Ayrıca "Gülpembe"nin bestekârıdır. 1951'de dünyaya gelen Ahmet Güvenç, genç yaşta müziğe başladı.

1975'te Cem Karaca'nın eski grubu Kardaşlar kadrosunda yer aldı. Kısa bir süre grupta kalsa da "Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer" 45'liğinde çaldı ancak plak yayınlanmadan gruptan ayrıldı, yerine ise Özkan Uğur geçti. 1978'de kısa bir süre Edirdahan grubunun kuruluş kadrosunda yer alıp, Cem Karaca ile çalıştı. Ancak ortaklık plağa dökülemeden Kurtalan Ekspres'e geri döndü.

2001 yılında Gülen Andak'la Gülen Andak-Ahmet Güvenç Sanat Merkezi'ni kurdu.

Yelda Kırçuval kimdir?

Yelda Kırçuval, 1978 doğumlu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü başarı bursu ile tamamlamıştır.1997 yılında TRT sınavlarına girmiş ve ardından TRT eğitmenlerinden Diksiyon, Fonetik, Artikülasyon dersleri almıştır. Sonrasında ise mesleki kariyerine adım atan editör ve spiker olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi vermeye devam etmekte, lisenin Sinema-Tv Bölüm Başkanı’dır.

2016 yılında Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler, 2018 yılında ise İnsanı İnsan Acıtır isimli kitapların altına imzasını atmıştır.