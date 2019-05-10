Benimle Söyle jüri üyesi Caner Çalışır kimdir?
Benimle Söyle yarışmasının 100 kişilik jüri üyelerinden biri de Caner Çalışır oldu. Tanıtım ardından sosyal medya fenomeni olan Caner Çalışır’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Benimle Söyle jüri üyesi Caner Çalışır kimdir?
Radyo ve televizyon mezunu Caner Çalışır, ilk olarak Vine üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti. Komedyen Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış olan Caner Çalışır, günümüzde arkadaşları Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi DJ’lik yapıyor. Sosyal medya fenomenlerinden olan ve Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır, bir dönem yoğun bakıma kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
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