Benimle Söyle jüri üyesi Ahmet Güvenç kimdir, kaç yaşında?

Kurtalan Ekspres'in bas gitarcısı olarak tanınan Ahmet Güvenç, 27 Haziran 1951 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Genç yaşta müziğe başlayan ve Bülent Ortaçgil ile okul arkadaşı olan Ahmet Güvenç, Ortaçgil ve kardeşi Ercüment Ortaçgil ile beraber “Sorular” grubunu kurup konserler vermeye başladı. Daha sonra Filozoflar grubunda yine Bülent Ortaçgil ve Galip Boransu ile çaldı. Daha sonra Bülent Ortaçgil, solo kariyerine yöneldi. Ortaçgil, ilk çalışmalarını Güvenç'in evinde hazırlamış ve ilk albümü Benimle Oynar Mısın?'daki Suna Abla şarkısını, Ahmet Güvenç'in annesi Suna Güvenç'ten esinlenerek yazdığını belirtmiştir.



1969'da Aydın Cakuş ve Hüseyin Sultanoğlu ile beraber kurdukları, Bunalım grubu ile profesyonel müzik hayatına atıldı. Grubun menajeri dönemin ünlü yıldızı Cem Karaca oldu. İlk plakları "Taş var, Köpek yok" ile ünlendiler. Ancak Sultanoğlu'nun Cem Karaca'nın grubuna geçmesi ile grup dağılmıştı. Bir yıl sonra Güvenç, Cakuş ile beraber grubu yeniden kurdu. 1971'de Aziz Azmet ile Yollar / Hele Hele Gel plağını kaydettiler. Bu plaktan sonra Güvenç gruptan ayrıldı.



1975'te Cem Karaca'nın eski grubu Kardaşlar kadrosunda yer aldı. Kısa bir süre grupta kalsa da "Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer" 45'liğinde çaldı ancak plak yayınlanmadan gruptan ayrıldı, yerine ise Özkan Uğur geçti. 1978'de kısa bir süre Edirdahan grubunun kuruluş kadrosunda yer alıp, Cem Karaca ile çalıştı. Ancak ortaklık plağa dökülemeden Kurtalan Ekspres'e geri döndü.



2001 yılında Gülen Andak'la Gülen Andak-Ahmet Güvenç Sanat Merkezi'ni kurdu.



Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Güvenç, müzik yarışması Benimle Söyle’nin jüri üyelerinden biri.