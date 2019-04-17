Benimle söyle
Dünyanın popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla yakında Kanal D’de başlıyor.
Enis Arıkan’ın sunacağı yarışma, 100 kişilik jürisiyle fark yaratacak. Jüri üyelerine Birce Akalay kaptanlık yapacak.
Program, yarışmacının yorumu ve sahne performansıyla jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırıp kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için 1 puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.
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