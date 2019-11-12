Benim tipim değilsin!
Zalim İstanbul 18. Bölümde Damla ve Civan tatlı tatlı atışıyor!
Damla ve Civan için öpüşme olayından sonra her şey çok zorlaşıyor. Karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını şaşıran ikili her fırsatta bulundukları ortamdan kaçmaya çalışıyor. Köşkteki "Aptal aşık" halleri diğerlerinin de gözünden kaçmıyor. Yine böyle bir durumda karşılaşan Damla ve Civan, birbirlerini kırmadan flörtöz biçimde atışmaya başlıyorlar. Özellikle Civan'ın öpme olayını hatırlatması Damla'nın yanaklarını kızartıyor...
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