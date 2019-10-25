Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Suna Nejat'ın evlilik teklifini kabul ediyor!
Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım, bu hafta 19. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde,Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul edecek. Ancak evlilik kararı aldıklarını duyurmak isteyen sevgililerin karşısına küçük bir engel çıkacak. Peki, Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve 19. bölümün kısa özeti.
Star TV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım, 26 Ekim akşamı seyirci karşısına çıkacak. Masum bir yalandan doğan aşkın anlatıldığını dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölüm fragmanı...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul eder. İkisi de çok mutludur. Evlilik kararı aldıklarını tüm sevdiklerine duyurmak istemektedirler ancak önlerinde küçük bir engel vardır; Şevket'e ilişkilerini nasıl açıklayacaklardır? Şevket'i yumuşatma işi Pervin'e düşer ve Nejat, Suna'yı istemeye gelir. Nejat ve Suna sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünürken, Aylin'in Fransa'ya dönmediğini öğrenirler. Aylin, Kayra'nın onun annesi olduğunu bilmesini istemektedir ve bunun için beklemeye hiç niyeti yoktur.
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