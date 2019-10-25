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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.10.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Suna Nejat'ın evlilik teklifini kabul ediyor!

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Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Suna Nejat'ın evlilik teklifini kabul ediyor!

Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım, bu hafta 19. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde,Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul edecek. Ancak evlilik kararı aldıklarını duyurmak isteyen sevgililerin karşısına küçük bir engel çıkacak. Peki, Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve 19. bölümün kısa özeti.

Star TV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım, 26 Ekim akşamı seyirci karşısına çıkacak. Masum bir yalandan doğan aşkın anlatıldığını dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul eder. İkisi de çok mutludur. Evlilik kararı aldıklarını tüm sevdiklerine duyurmak istemektedirler ancak önlerinde küçük bir engel vardır; Şevket'e ilişkilerini nasıl açıklayacaklardır? Şevket'i yumuşatma işi Pervin'e düşer ve Nejat, Suna'yı istemeye gelir. Nejat ve Suna sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünürken, Aylin'in Fransa'ya dönmediğini öğrenirler. Aylin, Kayra'nın onun annesi olduğunu bilmesini istemektedir ve bunun için beklemeye hiç niyeti yoktur.

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