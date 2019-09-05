Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu. Romantik komedi türündeki Benim Tatlı Yalanım 5 Eylül Perşembe günü 12. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Benim Tatlı Yalanım dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve çocuk oyuncu Lavinya Ünlüer’in başrollerini paylaştığı Benim Tatlı Yalanım'ın 12. bölümünde Nejat duygularıyla yüzleşiyor.
KONUSU
Tolga’yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna’yı öper. Suna, sonunda duygularının karşılıksız olmadığından emin olmuş, bulutların üzerindedir. Ancak, Hande tehdidi varken, Nejat’la nasıl bir araya geleceğini bilememektedir. Bu sırada Nejat, duygularıyla yüzleşmekten kaçması ikilinin arasındaki gerginliği tırmandırır. Suna, artık Nejat’a adım atan taraf olmayacağına dair kendine söz verirken, aşıkları bir araya getirmek için Burcu ve Serkan işbirliği yaparlar. Hande ise Nejat ve Suna’ya engel olamayacağını anlayınca kozunu kullanmaya karar verir.
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