Benim Tatlı Yalanım 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım, 21 Aralık akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İlgi gören dizide, Suna’nın evde yapmak istediği küçük değişikliklerle işler yolundan çıkacak. İşte, Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümüne dair merak edilenler.

BENİM TATLI YALANIM'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Suna ve Nejat 2 haftadır evli ve çok mutludur. Ancak evlilikleri hiç beklemedikleri bir yerden sınanmak üzeredir. Suna’nın evde yapmak istediği ‘küçük’ değişikliklerle başlar her şey. Nejat’ın üzerine çalıştığı tasarımları ortadan kaybolunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Aslında bu tek taraflı bir gerginliktir. Nejat, Suna’yı suçlamamış olsa da Suna, alınganlık yapar. Alınganlık, kavgaya, kavga da suçlamaya dönüşür. Nejat ağzını bile açamadan Suna’nın gazabından nasibini almıştır ve son derece şaşkındır. Bu sırada Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat’ı sıkıştırmaktadır. Nejat, Suna’nın inadına Serkan’ın teklifini kabul eder. Erkek erkeğe dağ evine gideceklerdir. Suna da paralelinde kızları bir araya toplamıştır ve dağ evinde ‘ajanı’ olduğu için içi çok rahattır. Fakat dağ evine gelen beklenmeyen misafirler, olayların seyrini değiştirmek üzeredir.