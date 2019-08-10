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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Benim için bayram aile  demek

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Benim için bayram aile  demek

Emre Karayel, iki yıldır sunuculuğunu üstlendiği televizyon klasiği “Çarkıfelek”le bayram boyunca ekranda olacak. Ünlü oyuncu, bayramların kendisi için anlamını, memleketi Adana’da geçirdiği çocukluk günlerini ve tiyatro projelerini anlattı.

◊ Yaz başından bu yana “Çarkıfelek” ile ekrandasınız. Herkes tatildeyken, siz stüdyodasınız. Biz dışarıdan “Emre Karayel koca yaz çalıştı” diyoruz. Sizin cephenizden 2019 yazı nasıl geçiyor?

- Ben açıkçası iki yazdır yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Yazları “Çarkıfelek” programını çekiyoruz. Çok keyifli olduğu için aslında İstanbul’da tatil yapıyor gibi oluyorum. Çok eğlenceli ve zevkli geçiyor, zaten bu ekrana da yansıyor diye düşünüyorum. Normalde ağustosun ortasına kadar İstanbul’da oluyorum ama şimdi iki haftalık kısa bir tatile gideceğim gibi gözüküyor.

◊ “Çarkıfelek” tüm dünyada sevilen, fenomen yarışma programlarından. Siz sunarken neler hissediyorsunuz?

- “Çarkıfelek” çok uzun soluklu bir yarışma. Yaklaşık 30 yıldır birçok ülkede yayınlanıyor. Enteresan bir aurası var. Hem bulmaca çözme, hem ödül kazanma fırsatı vermesi, aynı zamanda eğlence sunması çok keyifli.

ÖRF VE ADETLERE BAĞLI KALMAYI SEVİYORUM

◊ Bayramı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz?

- Ben mümkün olduğunca örf ve adetlere bağlı kalmayı seviyorum. Bayramda ailemle birlikte olmayı seviyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayram da bir araya geleceğiz. Annem, kardeşlerim ve yeğenlerimle birlikte mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayacağız. Mümkün olduğu kadar her bayramı ailemle kutlamaya çalışırım, çaba gösteririm. Benim için bayram demek, aile demek çünkü.

◊ Bizimle paylaşabileceğiniz bir bayram anınız var mı? Günümüzde bayramlar tatil demek oldu. Adana’da bayramlar nasıl geçiyordu, özlem var mı o günlere?

- Bayramlar ailelerin bir araya geldiği ve hoş zaman geçirdiği anlardır. Biz Kadirli’de büyüdük, bulunduğumuz muhit hep birbirini tanıyan ailelerden oluşurdu. Halamlar, amcamlar, babamın akrabaları, yakın eş dost bir arada olduğumuz için büyük bayram sofraları kurulurdu. O güzel sofranın başında sabahtan akşama kadar yenilir, içilir, şarkılar söylenir, gülünürdü. Eskiler anılır, ağlanırdı. Kadirli’de bayramlar çok güzel geçerdi. Her bayram güzel anılarla dolu. Özellikle anlatabileceğim bir anım yok ama bayramlar güzeldir, değerini bilmek lazım.

ADANALILIK MERT OLMAKTIR

◊ “Adanalı olmak” diye bir durum var. Sahi nedir Adanalı olmak? Neden “güneşe ateş açan adam” gibi ilginç haberler hep oradan gelir mesela?

- Adana’nın mizahi gücünün ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bu bence. Adam böyle bir yankı yaratacağını bildiği için, Adanalı zekasıyla bunu yapmıştır. Adanalılık mert olmaktır, misafirperver, paylaşımcı, yardımsever olmaktır. Bir portakal çiçeği karnavalımız var ki tüm Türkiye tarafından ilgi görmeye başladı. 5’incisini yaptık, şimdi 6’ncısını yapacağız. Gerçekten dışarıdan gelip hem karnavalı, hem Adana’mızı hem de diğer festivalleri görmeniz lazım. O zaman Adana’yı daha iyi tanırsınız ve daha iyi anlarsınız. Adana çok özel bir ildir aslında. Hem doğasıyla, hem mutfağıyla. Yazın sıcak olsa bile akşamları o ılık rüzgarıyla sizi sarar sarmalar, doyamazsınız. Birkaç olayla Adana’yı yargılamak doğru değil. Sizleri Adana’ya bekliyoruz.

SÜRPRİZ PROJELER YOLDA

Tek kişilik oyununuz “Oksimoron”u sahnelemeye devam edecek misiniz?

- Evet, oyunum devam ediyor. Tiyatroyla ilgili birkaç projem daha var ama detay vermeyeyim, sürpriz olsun.

Sinema projeleri ne alemde?

- Daha önce çektiğim bir film yakında vizyona girecek, üzerinde çalışıyorlar.

Yakın zamanda sizi bir dizide görecek miyiz? Dizilerde rol almayı seviyor musunuz?

- Evet, tabii ki dizilerde rol almayı çok seviyorum. İyi bir proje yapmak istiyorum. Üzerinde çalıştığımız birkaç şey var aslında. Umarım birisi hayata geçer, ben de yeniden ekranlara dönerim.

Size “Emre Karayel nasıl bir oyuncudur, nasıl bir sunucudur?” diye size sorsak, ne dersiniz?

- Açıkçası bu soruyu seyirciye sormanız daha doğru olur. Onlara sorun ki ben de bu vesileyle kendimi geliştirmiş olurum.

BAYRAMDA ÜNLÜLER YARIŞIYOR

 ◊ Bayram ekranında Kanal D’de dört akşam “Çarkıfelek” var. Ekran başındakilere eşlik edeceksiniz. Var mı özel sürprizler, özel konuklar?

- Evet, bu bayramda çok keyifli konuklarımız var. Alişan, Buse Varol, Ceyhun Fersoy, İsmail YK, Yılmaz Morgül, Aynur Aydın, Emre Kaya, Ozan Dağgez, Asena Tuğal, Taner Rumeli gibi çok değerli sanatçı konuklarımız olacak. “Çarkıfelek” bayram boyunca hediye dağıtmaya devam edecek, herkesi ekran başına bekliyoruz.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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