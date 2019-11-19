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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Benim Adım Melek'in 9. bölüm fragmanı

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Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Benim Adım Melek'in 9. bölüm fragmanı

Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan dizinin bu haftaki 9. bölümünde, yaşananların ardından Mithat küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilecek. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Benim Adım Melek'in 9. bölüm fragmanı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek, 20 Kasım Çarşamba akşamı 9. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yayın hayatına bu sezon başlayan ve her hafta ilgi gören Benim Adım Melek'te bu hafta, Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratacak. İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı ve 9. bölümün özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır.

Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.

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