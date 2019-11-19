Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Benim Adım Melek'in 9. bölüm fragmanı
Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan dizinin bu haftaki 9. bölümünde, yaşananların ardından Mithat küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilecek. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Benim Adım Melek'in 9. bölüm fragmanı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek, 20 Kasım Çarşamba akşamı 9. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yayın hayatına bu sezon başlayan ve her hafta ilgi gören Benim Adım Melek'te bu hafta, Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratacak. İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı ve 9. bölümün özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır.
Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.
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