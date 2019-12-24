Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler olacak? Benim Adım Melek 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Adım Melek 25 Aralık akşamı heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek. Benim Adım Melek'in bu haftaki bölümünde Alpay, arkasına Kenan’ın gücünü almış oyunlarına devam edecek. Peki, Melek çocuklarının kararını nasıl karşılayacak. İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek, pastanın mumlarını çocuklarıyla bir üfleyebilecek mi? Hafız’ın ölümü herkesi derinden sarsarken bıraktığı vasiyet iki ailenin yeniden gerilmesine sebep olacak mı? Yoksa söylenen son söz üzerine başka bir söz söylenmeyecek mi?

Alpay, arkasına Kenan’ın gücünü almış oyunlarına devam ederken, çocuklarının kararı Melek’i nasıl bir çıkmaza sokacak? Yeni hayallerle bir pastanede çalışmaya başlayan Melek, gerçeklerle yüzleştiğinde daha da mutsuz olacak.