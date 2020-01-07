Benim Adım Melek'in yeni bölümünde Funda planlarını devreye sokuyor! Benim Adım Melek 15. bölüm fragmanları

Sevilen dizi Benim Adım Melek 8 Ocak Çarşamba akşamı 15. yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Son bölümde heyecanlı anları ekranlara yansıtan dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarını verdiği 15. bölüm fragmanında Melek'in, pastanede gördüğü manzara karşısında şoke olması damga vurdu. Peki, Benim Adım Melek yeni bölümde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümüne dair detaylar.

BENİM ADIM MELEK 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Küçük Seyitali’nin doğum günü için pasta almaya giden Melek, pastanede gördüğü manzara karşısında çocuklarına acı içinde bakar ve telefonu kapatır. Defne’nin yalan söylemesi Melek’i derinden üzer.

Kerem, peçete istemek için içeri girdiğinde annesini görür. Arkasından Defne gelir ve mahcup bir şekilde özür dilemek ister. Bu sırada Seyitali de gelir, annesini görünce sevinçle karşılar. Funda da yanlarına gelir mumları hep birlikte üflemeyi teklif eder. Pastanede mumlar yeniden yakılır ve hep birlikte dilek tutup pastayı üflerler.

Melek, gördüğü manzara karşısında gücünü koruyabilecek mi? Defne kendisini affettirmenin yolunu bulabilecek mi?

Ömer ve Defne aşkı engellere boyun eğmeden devam ederken, Funda yeni planlarını devreye sokacak. İki aile bu sefer neden ters düşecek?

Yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de çocuklarından ayrı kalan Melek’in izleyeceği yol ne olacak? Meryem ve Halil evlilik yolunda hızla ilerlerken yürekler yeniden yanacak.