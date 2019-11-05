Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alpay Seyit Ali'yi Almanya'ya götürecek mi?
Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi isimlerin baş rollerini paylaştığı Benim Adım Melek'in 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanına Alpay'ın Seyit Ali'yi Almanya'ya götürmek için havaalanında olduğu anlar damga vurdu. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde başka neler olacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek, 6 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin geçen haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, bu haftaki bölümde ise merak uyandıran sahneler ekranlara yansıyacak. İşte, Benim Adım Melek'in 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali’yle Almanya’ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker. Almanya’da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay’ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek’e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek? Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye’nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye’ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?
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