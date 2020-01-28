Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 18. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek 29 Ocak akşamı yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Benim Adım Melek'in bu haftaki bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ve 18. bölümün özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahkemeye sağlık raporunu sunarsa hastalığı ortaya çıkacak olan Melek, çocuklarının velayetinden vazgeçmek zorunda mı kalacak? Kerem, acısını yüreğinde taşırken annesinin üzülmemesi için çırpınıp duracak.

Defne’yse halden anlamaz tavırlarıyla Melek’in yürek yarası olmaya devam edecek. Halil ve Mirza, locada yüzleştikleri gerçekle şok olurlarken, elleri kolları bağlanacak. Melek’i affedemeyen Seyitali, torunlarının uğruna nasıl bir anlaşmaya imza atacak?

Beklenmedik bir misafirin sözleri Seyitali ve Cumali’yi derinden sarsarken, güçten düşen Melek’i apartmanın önünde bekleyenler kimler olacak?