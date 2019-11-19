Benim Adım Melek'in son bölümü sonrası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek, 20 Kasım Çarşamba akşamı 9. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı.. Yayın hayatına bu sezon başlayan ve her hafta ilgi gören Benim Adım Melek'te bu hafta, Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yarattı. Dizinin heyecanlı sahneleri sonrası haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Benim Adım Melek'in son bölümü sonrası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi yer aldığı Benim Adım Melek dizisi çarşamba akşamı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki 9. bölümünde, yaşananların ardından Mithat küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikildi. Peki, Benim Adım Melek'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte, diziyle ilgili detaylar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır.
Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.
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