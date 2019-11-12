Benim Adım Melek'in 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Alpay Seyit Ali'yi annesine verecek mi?
TRT1 ekranlarında her çarşamba seyirci karşısına çıkan Benim Adım Melek, bu hafta 8. bölümü ile yayınlanacak. Benim Adım Melek merakla beklenen bu haftaki yeni bölüm fragmanına, "Almanya'ya gidemeyen Alpay Seyit Ali'yi annesine verecek mi?" sorusu damga vurdu. Peki Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler olacak? İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı.
Yayın hayatına sezon başında başlayan Benim Adım Melek, 13 Kasım Çarşamba günü, 8. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin geçen haftaki son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, bu haftaki bölümde neler olacağı merak edilmeye başlandı. İşte, Benim Adım Melek'in 8. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alpay, Almanya’ya gidemediği gibi küçük Seyitali’yle Antep’te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali’yi annesine teslim edecek mi? Seyitali, yüreği soğumasa da Melek’e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye’nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil’den gelen haber Seyitali’nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?
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