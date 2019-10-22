Benim Adım Melek'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümünde Melek ve babası yüz yüze!
TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizide bu hafta Karadağ konağında ‘‘Melek beni boşadı’’ cümlesi yankılanırken, baba kız seneler sonra ilk kez yüz yüze gelecek. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve 5. bölüm kısa özeti.
İlgiyle izlenen dizi Benim Adım Melek, 23 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Benim Adım Melek'in bu haftaki bölümünde, Nefise’nin hamlesi her şeyi değiştirecek. Mithat ise geçmişin acısıyla son kararını verecek. İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları....
5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında ‘‘Melek beni boşadı’’ cümlesi yankılanır. Melek perişan, Seyitali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabilecek mı? Yoksa yüreği soğumayan Seyitali’nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise’nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir. Pes etmeyen Alpay, kurduğu taze planla Melek’i yeni bir başlangıca sürükler. Hastalığı, çocukları, sırt çevirmiş ailesi derken, Melek’in yüzü hayatın küçük sürprizleri sayesinde bir kez de olsa gülecek mi?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle