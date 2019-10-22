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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.10.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

Benim Adım Melek'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümünde Melek ve babası yüz yüze!

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Benim Adım Melek'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümünde Melek ve babası yüz yüze!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizide bu hafta Karadağ konağında ‘‘Melek beni boşadı’’ cümlesi yankılanırken, baba kız seneler sonra ilk kez yüz yüze gelecek. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve 5. bölüm kısa özeti.

İlgiyle izlenen dizi Benim Adım Melek, 23 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Benim Adım Melek'in bu haftaki bölümünde, Nefise’nin hamlesi her şeyi değiştirecek. Mithat ise geçmişin acısıyla son kararını verecek. İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları....

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında ‘‘Melek beni boşadı’’ cümlesi yankılanır. Melek perişan, Seyitali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabilecek mı? Yoksa yüreği soğumayan Seyitali’nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise’nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir. Pes etmeyen Alpay, kurduğu taze planla Melek’i yeni bir başlangıca sürükler. Hastalığı, çocukları, sırt çevirmiş ailesi derken, Melek’in yüzü hayatın küçük sürprizleri sayesinde bir kez de olsa gülecek mi?

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