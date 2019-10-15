Benim Adım Melek'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Melek Almanya'ya dönecek mi?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, bu hafta 4. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacak. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 4. bölümüne dair merak edilenler.
4. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Benim Adım Melek, 16 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Benim Adım Melek'in geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından, bu hafta dizide neler olacağı izleyenler tarafından merak konusu oldu Melek Almanya'ya dönecek mi? sorusunun cevabı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali’nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay’ın çocuklarıyla Almanya’ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.
Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek’i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya’ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek’i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali’nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?
Tüm gözler Melek’teyken Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacak
Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.
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