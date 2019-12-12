Benim Adım Melek'in 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek 11 Aralık akşamı heyecanlı bir bölümle yayınlandı. Sevilen dizide bu hafta Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçti. Peki, son bölümde başka neler oldu? İşte, ayrıntılar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olan bitene dur diyemeyen Seyitali, öfkesine yenilip senelerin düzenini kökünden sarsmayı göze alır. Cumali ise Melek ve Halil’in yeniden bir araya gelmesine engel olmak için verdiği kararla herkesi şok eder.

Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçerler.

Melek ve Halil’i koruduğu kadar, Cumali ve Seyitali’nin de dostluğunu gözeten Hafız, işittiği sözlerin altında kalınca, kalbi bu acıya dayanacak mıdır? Halil babasının kendisini hiçe sayarak verdiği kararı duyunca ne yapacak? Melek konakta ve handa yaşananlara sebep olduğu için evden ayrılmaya karar verir... Bunu duyan Seyitali Melek’in konaktan gitmesine izin verecek midir?