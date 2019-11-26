Benim Adım Melek'in 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek, bu hafta 10. bölümü ile sevenlerinin karşısın çıkacak. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde, Küçük Seyitali’nin bulunmasıyla Karadağ konağında yaşanan neşeye karşılık Şirhan’larda Melek ve Halil gerginliği had safhaya ulaşacak. İşte, merakla beklenen Benim Adım Melek'in 10. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
İlgiyle izlenen dizi Benim Adım Melek, 27 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerine keyifli anlar yaşatacak. Benim Adım Melek'te bu hafta üst üste gelen zorlukları çocukları için göğüsleyen Melek, amansız hastalığının tedavisine başlayacak. Peki, Benim Adım Melek'te başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanları.
BENİM ADIM MELEK'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Melek her fırsatta kendisiyle uğraşan Cumali’nin öfkesini dindirebilecek mi?
Küçük Seyitali’nin bulunmasıyla kavuşan Karadağ konağında yaşanan neşeye karşılık Şirhan’larda Melek ve Halil gerginliği had safhaya ulaşır.
Defne ulaşmaya çalıştıkça Ömer’in uzak durması ikili arasındaki ipleri iyice gerer.
Üst üste gelen zorlukları çocukları için göğüsleyen Melek, amansız hastalığının tedavisine başlar. Ancak elinde büyüdüğü Cumali’nin yaptıkları, damarlarına zerk edilen zehirden daha çok sarsar Melek’i.
Zümrüt Halil’in yuvasını her şeye rağmen kurmaya kararlıdır ve Meryem’i yemeğe çağırır. Ancak aynı akşam Şirhan konağının kapısını beklenmedik biri daha çalar...
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