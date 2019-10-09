Benim Adım Melek oyuncuları arasında kimler var?
Benim Adım Melek oyuncuları ve konusu ile seyircilerin gündeminde yer alıyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı Benim Adım Melek dizisi, TRT 1 ekranlarındaki yolculuğuna devam ediyor. Peki, Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir? İşte, Gaziantep'te çekilen dizi hakkında merak edilen detaylar ve oyuncu kadrosu
Benim Adım Melek oyuncu kadrosu içerisinde yer alan deneyimli isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Gaziantep'te çekilen dizi devam ederken, oyuncuları hakkında bilgi edinilmek istenen Benim Adım Melek dizisinin oyuncu kadrosu içerisinde Kutsi ve Nehir Erdoğan gibi önemli isimler yer alıyor. Peki, Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler
BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Benim Adım Melek dizisi, Gaziantep'te çekimlerine devam ediyor. Yörenin kültürünün ve yöreye özgü mekanların ekranlara getirildiği Benim Adım Melek dizisi, senaryonun durumuna göre farklı illerde de çekilebilecek.
BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI ARASINDA KİMLER VAR?
Benim Adım Melek oyuncu kadrosu içerisinde Kutsi ve Nehir Erdoğan başrollerde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde;
Mehmet Çevik,Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar
NEHİR ERDOĞAN
1980 doğumlu olan başarılı oyuncu Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Kariyerinin en önemli projeleri arasında yer alan Yabancı Damat dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Nehir Erdoğan 3 yıl devam eden projeyle tanınırlığını artırdı. 2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı yerli sinemada Arzu/Kız İsmail karakterini canlandıran oyuncu 2004’te ise Okul filminde yer almıştı.
MEHMET ÇEVİK
Mehmet Çevik, 1 Aralık 1961 tarihinde Kahramanmaraş Elbistan’da doğdu. Çocukluk yılları İzmit'in Yenidoğan ve Gültepe mahallelerinde geçen Mehmet Çevik, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.
KUTSİ
Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.
RABİA SOYTÜRK
Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır.
Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili'nin paylaştığı Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rabia Soytürk, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat vermektedir. Rabia Soytürk, 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Balık burcudur.
ULVİ KAHYAOĞLU
1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ulvi Kahyoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Bazı tiyatro oyunlarında boy gösteren Ulvi Kahyaoğlu, ilk dizi deneyimini ise Benim Adım Melek'te yaşamıştır.
ŞERİF SEZER
1943 doğumlu Şerif Sezer ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelmiştir.
Tiyatro ile oyunculuk hayatına adım atmış 1980 senesinde Bir Günün Hikayesi isimli sinema filminde rol almıştır.
Ankara Üniversitesinden mezun olan Şerif Sezer çok iyi derecede Fransızca bilmektedir. 1941 senesinde Azmi Arna ile evlenmiş bu evliliğinden Deniz Arna isminde bir kızı vardır. Şerif Sezer Bursa Mudanya doğumludur.
2002 senesinde Asmalı Konak dizisinde Kader Hamza karakterini canlandırmış daha sonra ise 2004’te Çemberimde Gül Oya adlı dizide Sultan karakterine can vermiştir.
Bugüne kadar Aynalı Tahir, Üç Yapraklı Yonca, Dedemi Evlendirirken, Vasiyet, Asmalı Konak, Kampüsistan, Çemberimde Gül Oya, Beyaz Gelincik, Kabuslar Evi, Yersiz Yurtsuz, Sınıf, Kül ve Ateş, Ateşe Yürümek, Hanımeli Sokağı, Anneler ve Kızları, Karagül ve Gülizar gibi projelerde rol almıştır.
Günümüzde ise Gülizar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almakta ve dizide Hayriye karakterini canlandırmaktadır.
MUSTAFA MERT KOÇ
Sosyal medya fenomeni olarak anılan ve her geçen gün takipçi sayısı katlanan Mustafa Mert Koç, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Özellikle genç kızlar tarafından büyük bir ilgi gören Mustafa Mert Koç, üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı. Kendisi gibi genç yeteneklerin yer aldığı Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Siyasete atılmayı tercih etmeyen genç yıldız, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.
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