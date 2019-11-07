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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.11.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm sonrası Kadriye ne yapacak?

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Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm sonrası Kadriye ne yapacak?

Benim Adım Melek 7. son bölüm sonrası 8. yeni bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer aldı. Ünzile'nin gerçekleri anlatmasının beklendiği, Kadriye'nin ise tüm kötülüğünün ortaya çıkmasının ümit edildiği Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı, duygusal anlara şahit etti. Peki, Benim Adım Melek son bölümünde neler yaşandı? İşte, dizinin son bölümünde yaşanan olaylar ve detaylı bilgiler

Benim Adım Melek son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Peki, son derece heyecanlı ve bir o kadar da gerilim dolu geçen Benim Adım Melek son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte, Kadriye'nin başına gelecek olayların merakla beklendiği Benim Annem Melek 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali’yle Almanya’ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker. Almanya’da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay’ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek’e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek? Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye’nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye’ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?

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