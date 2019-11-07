Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm sonrası Kadriye ne yapacak?
Benim Adım Melek 7. son bölüm sonrası 8. yeni bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer aldı. Ünzile'nin gerçekleri anlatmasının beklendiği, Kadriye'nin ise tüm kötülüğünün ortaya çıkmasının ümit edildiği Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı, duygusal anlara şahit etti. Peki, Benim Adım Melek son bölümünde neler yaşandı? İşte, dizinin son bölümünde yaşanan olaylar ve detaylı bilgiler
Benim Adım Melek son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Peki, son derece heyecanlı ve bir o kadar da gerilim dolu geçen Benim Adım Melek son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte, Kadriye'nin başına gelecek olayların merakla beklendiği Benim Annem Melek 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali’yle Almanya’ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker. Almanya’da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay’ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek’e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek? Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye’nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye’ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?
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